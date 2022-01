Yvetot. Face à la Covid-19, le lycée agricole en distanciel jusqu'à lundi

C'est le retour des cours à distance, au lycée agricole d'Yvetot. L'établissement a pris la décision, mardi 4 janvier, après discussions avec l'Agence régionale de santé, de renvoyer les 420 élèves chez eux. "Au retour des vacances, un groupe d'une vingtaine d'élèves positifs a engendré un nombre important de cas contacts, avec entre 30 et 50 % de l'ensemble des classes impactés", détaille Nicolas Nouail, directeur de NaturaPÔLE dont dépend le lycée. Impossible, en début de semaine, d'obtenir des résultats de tests rapidement. En outre, 70 % des élèves sont internes et partagent des chambres de trois ou quatre lits. "Il s'agit avant tout de permettre une continuité pédagogique. Garder du présentiel pour seulement la moitié des élèves n'était pas satisfaisant non plus. Aujourd'hui, mis à part ceux qui sont malades, tout le monde travaille."

Retour en classe lundi

Le protocole était prêt depuis la rentrée. "Nous savions que nous aurions peut-être à le mettre en place du jour au lendemain", poursuit le directeur, qui retrouvera les élèves dès lundi 10 janvier, très peu de cas contacts s'étant révélés positifs.

Les élèves de BTS, qui sont hébergés en chambres individuelles, ne sont pas concernés par les cours à distance.