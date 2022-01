[Photos] Saint-Lô. Le 7ème Art, nouveau rendez-vous gourmand

Après deux mois et demi de travaux, le 7ème Art a ouvert ses portes, quelques jours avant Noël. Il s'agit d'une pizzeria-bar située juste à côté du cinéma CinéMoViKing à Saint-Lô. Le lieu, qui remplace l'ancien restaurant L'Entracte, d'une surface de 350 m2 a été totalement et complètement repensé dans un style industriel loft mais cosy. Pour la déco, "on s'est fait plaisir", affirment Aurore et Christophe Tabary, les propriétaires des lieux. Un écran géant a été installé, pour suivre de grands événements sportifs notamment.

Côté pizzeria, en rez-de-chaussée et à l'étage, un vaste espace qui peut être privatisé par des familles ou des entreprises avec un grand écran tactile avec vue imprenable sur la Vire et les remparts de la ville.

L'espace bar, avec des mange-debout notamment, est propice aux apéros avec planches de charcuterie italienne.

