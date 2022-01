[Vidéo] Briouze. Pour l'Épiphanie, des galettes des rois… au camembert

Frangipane ou aux pommes ? Peu importe, Christophe Tabouret a coupé la poire en deux. Le boulanger installé à Briouze, près de Flers, confectionne des galettes des rois pour le moins atypiques. Mercredi 5 décembre, la vitrine de la boulangerie Tabouret est le résultat de nombreuses heures de travail, avec un ingrédient spécial : le camembert.

"Nous avons fait plusieurs essais", explique Christophe Tabouret, à l'origine du projet. Le quinquagénaire et ses dix employés se sont concertés pour mélanger leurs idées afin de réaliser des galettes peu communes pour l'Épiphanie. Trois nouvelles préparations viennent s'ajouter aux galettes classiques. Une "béchamel camembert, andouille, pomme" et une "béchamel camembert, jambon". Contrairement à la tradition, elles n'ont pas leur place pour le dessert, mais "pour l'apéro", selon le boulanger.

Réaliser ces galettes n'est pas si facile. "Les premiers essais ont été ratés", confie Christophe. Il admet avoir "trop chargé" en béchamel les premières. Mais après plusieurs tentatives, Christophe et son équipe ont réussi à diminuer la quantité et à rendre plus ferme la béchamel. "Mon personnel s'est pris au jeu, c'était sympa. On verra ce qu'on fera l'année prochaine !"