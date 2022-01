Rogerville. La recette de la commune pour gagner des habitants

Si Le Havre et plusieurs de ses communes voisines (Montivilliers, Gonfreville-L'Orcher, Sainte-Adresse) perdent des habitants, il existe, en périphérie, des championnes de la démographie. Ainsi, selon les dernières données publiées la semaine dernière, Fontenay enregistre une croissance annuelle de 6,6 %, passant de 1 038 habitants en 2013 à 1 521 en 2019. Juste derrière, on retrouve Rogerville, avec une croissance annuelle de 4,1 %.

De plus en plus d'écoliers

"Nous sommes précisément 1 574 habitants", se réjouit Avelyne Chirol, maire depuis 2017 de cette commune située à l'est du Havre. Si les Rogervillais sont de plus en plus nombreux, c'est notamment grâce à la construction de plusieurs lotissements, ces dernières années. Ici, trente-huit maisons et deux immeubles de six logements, là, vingt maisons… Sans compter les parcelles vendues par les particuliers.

La petite mairie sera bientôt remplacée par une autre, plus moderne. Elle deviendra un pôle intergénérationnel.

Une croissance qui a pour conséquence de voir le nombre d'élèves augmenter, à l'école communale. "Ils étaient 140 en 2017, ils sont 210 aujourd'hui. Nous avons eu trois ouvertures de classes successives en 2017, 2018 et 2019", note Avelyne Chirol. Pour accueillir les enfants, il a notamment fallu agrandir les dortoirs pour la sieste et supprimer le restaurant scolaire, en urgence, pour le transformer en salles de classe, avant d'en reconstruire un nouveau. Parmi les projets à venir, la commune a la particularité de faire construire des "maisons séniors", des logements individuels qui devraient accueillir leurs premiers locataires d'ici un an. Ils sont destinés uniquement aux Rogervillais. "La commune compte beaucoup de veuves ou de veufs qui vivent seuls dans de grandes maisons. Ils ne veulent pas quitter le village. Contre un loyer de 700 €, ils auront un logement de plain-pied, avec deux chambres, sans garage ni grenier, et c'est la commune qui se charge de l'entretien."

Seize associations

Côté loisirs, Rogerville peut avancer ses atouts : un complexe sportif de 1 100 m2 et seize associations qui font bouger le territoire. "Dans une commune comme la nôtre, c'est extraordinaire", salue le maire. Micro-crèche, centre de soin ou encore maison de retraite associative complètent les services à la population, auxquels s'ajoutera bientôt un pôle intergénérationnel et une nouvelle mairie. Seul bémol : les commerces. On ne trouve qu'un distributeur de pain dans la commune, récemment endommagé. Un dispositif de radioprotection sera d'ailleurs installé à Rogerville d'ici la fin janvier.