Covid-19. Les visites interdites dans les centres hospitaliers de Saint-Lô et Coutances

Compte tenu de la forte circulation du virus de la Covid-19, de la tension hospitalière et du non-respect par certains visiteurs des mesures en vigueur, la cellule de crise des centres hospitaliers de Saint-Lô et de Coutances a décidé de suspendre les visites au sein des deux établissements, hors EHPAD, à compter du jeudi 6 janvier et jusqu'à nouvel ordre.

Quelques exceptions sont à noter : le conjoint uniquement peut aller en maternité mais pas la fratrie ; par d'accompagnant pour les consultations, sauf en cas de nécessité absolue ; un accompagnant sera accepté pour les échographies ; en pédiatrie, seuls les parents sont acceptés.

Dans tous les cas, le pass sanitaire est obligatoire.