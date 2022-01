Dakar 2022. Carlos Checa, pilote du team manchois MD Rallye Sport, victime d'un accident

Il avait marqué les esprits lors des premières étapes avec des temps remarquables pour un rookie. Le pilote du team manchois MD Rallye Sport Carlos Checa a dû abandonner, mardi 4 janvier, sur la 3e étape du Dakar 2022, autour d'Al Qaisumah (Arabie Saoudite).

L'ancien pilote de moto GP et son copilote, Ferran Marco, se sont "fait piéger par une dune cassée", indiquait mardi soir la direction de l'équipe, précisant qu'avec l'aide de l'assistance rapide en course du team, "ils ont pu réparer le train avant gauche endommagé et rejoindre le bivouac ce soir avec l'aide de locaux". Carlos Checa, qui participe pour la première fois à l'épreuve de Rallye-Raid, attendait mardi soir de savoir si le jury allait ou non l'autoriser à continuer l'épreuve. Dans le cas inverse, le team de la famille Morel, pourrait perdre un second pilote après l'abandon avant même de le départ de Jérôme Pélichet, touché par la Covid.

Côté course, Christian Lavieille, un peu en retrait sur cette étape, est toujours le mieux classé au général, 14e, à 1 h 30 du leader Nasser Al-Attiyah.