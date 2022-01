Reportage à Mortagne-au-Perche. Vaccination des 5-11 ans : comment les enfants sont-ils reçus ?

"J'ai installé les ballons qui ont servi pour l'anniversaire de ma fille", fait savoir avec sourire Julie Morin. Infirmière et coordinatrice du centre de vaccination de Mortagne-au-Perche, elle s'apprête à accueillir, pour la première fois mercredi 5 janvier, des enfants âgés de 5 à 11 ans venus recevoir une dose de vaccin contre la Covid-19.

Julie Morin et Philippe Guinot sont prêts.

Le centre de vaccination, situé aux abords du Carré du Perche, a spécialement été aménagé pour recevoir les enfants dans les meilleures conditions. À l'intérieur, adultes et petits ne se mélangent pas. Un accueil leur est dédié pour éviter des maladresses dans la gestion des formulaires. "Les fiches à remplir ne sont pas de la même couleur que pour les adultes", indique la coordinatrice. Ces ajustements sont censés éviter les erreurs lors de l'injection d'un vaccin. Fin décembre, une fillette de 10 ans avait reçu par mégarde une dose pour adulte à Avranches, dans la Manche. "C'est un protocole que tous les centres doivent respecter", explique la trentenaire.

Julie a décoré le box de vaccination pour que les enfants ne soient pas stressés lors de leur arrivée.

Dans le box des enfants, ballons de baudruche roses et dessins de super-héros se battant contre un virus trônent sur les parois. La veille de leur arrivée, Philippe Guinot, 73 ans, peaufine les derniers préparatifs. Le médecin à la retraite arrive avec trois paquets de bonbons entre les mains. "Il faut qu'ils soient dans un environnement qui ne les stresse pas", s'exclame-t-il. Habitué à la vaccination des adultes, le doyen accueille avec enthousiasme l'arrivée des plus jeunes. "C'est très bien de pouvoir les protéger contre cette pandémie. Rappelons-le, certains enfants atteints par la Covid-19 sont hospitalisés…" Au total, 72 doses du vaccin Comirnaty (des laboratoires Pfizer/BioNTech) sont prêtes à être injectées ce 5 janvier. Pendant six semaines, le centre de vaccination ouvrira son box le mercredi, pour les enfants.