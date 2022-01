Seine-Maritime. Un nouveau concessionnaire pour l'aéroport du Havre-Octeville

La Société d'exploitation et d'action locale pour les aéroports régionaux (SEALAR) s'est vu confier par la Communauté urbaine du Havre la concession de Délégation de service public (DSP) de l'aéroport Le Havre-Octeville. La concession est signée pour deux ans à partir du 1er janvier 2022.

Le retour des lignes régulières

SEALAR doit assurer l'exploitation, la promotion et le développement de l'infrastructure. Sa priorité est de préparer l'aéroport à son intégration prochaine dans une gestion unifiée et complémentaire des plateformes aéroportuaires normandes. Pour cela, différents objectifs lui sont fixés. SEALAR doit remettre en place des lignes commerciales régulières depuis Le Havre. L'aviation d'affaires doit être développée en proposant des services adaptés. L'environnement et l'accompagnement du Centre d'innovation drones Normandie font aussi partie de ses compétences.

SEALAR, qui gère déjà plusieurs aéroports à travers la France, essentiellement en Bretagne, est présente à Poitiers, Brest, Quimper, Morlaix et Vannes.