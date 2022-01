[Enquête]. Capitale européenne de la culture : Rouen a-t-elle ses chances ?

2028 peut sembler encore lointaine. C'est bien pourtant dès la fin de l'année 2022 que Rouen doit remettre son dossier de candidature pour devenir capitale européenne de la culture en 2028. Un dossier de 80 pages qui doit présenter concrètement les ambitions de la Ville. Au mois de décembre, l'association Rouen Normandie 2028 - capitale européenne de la culture a fait le point sur l'avancée du projet. Le territoire retenu va bien au-delà de Rouen, puisqu'il longe la Seine depuis Giverny jusqu'au Havre et fait l'unanimité politique derrière lui. À l'issue de la concertation, trois grands axes de travail ont aussi déjà été retenus : les savoirs partagés, les générations futures et la question de la Seine, qui devrait être centrale. L'équipe a aussi été renforcée avec deux spécialistes des capitales européennes de la culture, dont Pierre Sauvageot, qui a déjà travaillé sur la candidature de Marseille avant même, jusqu'à l'année dernière, de faire partie du jury pour désigner les lauréats. "Le projet m'a semblé intéressant, l'un des plus riches peut-être d'un territoire important", explique le compositeur, conseiller stratégique qui apportera un regard neuf et extérieur sur la candidature. "Je serai là pour dire : attention à qui on parle, voyons ça de Bruxelles, d'un directeur de musée à Budapest", indique-t-il pour mettre en avant la nécessaire portée universelle de la candidature. En cela, la question du fleuve paraît centrale pour le spécialiste. "Comment on arrive à reconquérir le fleuve, c'est une question purement européenne : le Danube, l'Elbe, le Tibre ou le Rhin, c'est la même chose. Il y a un très gros enjeu à l'échelle de l'Europe : comment on les nettoie, comment on les partage, comment ils deviennent des vecteurs d'économie." Dans la question des générations futures, Pierre Sauvageot voit l'occasion de remettre en question "un système culturel qui tire la langue".

Six critères pour juger la candidature

Troisième pilier, celui du savoir-faire et de la culture scientifique, sujet peu traité par les capitales européennes de la culture. "À l'heure où l'on remet tout en cause, la question est très intéressante sur la construction du savoir-faire, les sacrifices qu'il demande… La thématique est très riche et partageable !" Les grands concepts sont donc posés. 2022 sera l'année du concret. "Il y a une belle mobilisation du milieu culturel qui va devoir nous alimenter en idées et en projets : il y a l'Opéra, une scène nationale, un pôle national cirque, un centre national des arts de la rue… il faut avec eux co-construire les projets pour nourrir les thématiques nationales de la candidature". Six critères seront ensuite étudiés par le jury dans le dossier pour les présélections : la stratégie au long cours, le programme artistique et culturel, la dimension européenne, la mobilisation des habitants, la structure de faisabilité et la capacité à arriver au bout du projet. "Quand la stratégie est bonne, le dossier est bon. Après, quand il reste deux projets très bons, des fois, c'est à pile ou face", concède Pierre Sauvageot. Rouen a en tout cas ses atouts et son récit qui se dessine.