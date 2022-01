Trains. Une ligne Lille-Nantes via Rouen, Caen et Saint-Lô

L'information est tombée juste avant la nouvelle année, un an après l'ouverture du transport à la concurrence. Jeudi 30 décembre, l'Autorité de régulation des transports a accordé à la coopérative girondine Railcoop le droit d'exploiter six lignes ferroviaires en France. Parmi ces six lignes, toutes transversales (ne passant par Paris), un trajet entre Lille et Nantes passant par Amiens ou Rennes, mais aussi et surtout par Rouen, Caen et Saint-Lô. Railcoop, qui prévoit de mettre en service ses premières lignes voyageurs courant 2022, pourrait ainsi proposer deux allers-retours quotidiens sur cette ligne, pour un temps de trajet estimé à 9 h 16. Reste désormais à affiner le projet, le premier Nantes-Lille, ne se fera au mieux, qu'en 2025.