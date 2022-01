Votre horoscope signe par signe du dimanche 9 janvier

Bélier

Faites plus d'efforts pour avoir un comportement moins critique, plus tolérant envers les autres.

Taureau

Vous devriez garder certaines confidences pour vous. Gare aux oreilles qui trainent !

Gémeaux

Certains parmi vous traversent un vide amoureux en ce moment. Ce n’est qu’une mauvaise période à passer

Cancer

Vous avez besoin de sentir que l’on vous soutient autant dans vos choix que dans vos décisions, ce qui ne saurait tarder.

Lion

Un ami semble épris de vengeance et son ressentiment vous déçoit parce que vous pensiez qu’il était plus évolué que ça.

Vierge

Vous réalisez de plus en plus que vous n’avez peut-être plus aussi envie de briller en société ni de réussir à tout prix.

Balance

Il se peut que vous vous retrouviez dans l’obligation de vous déplacer pour une histoire de famille.

Scorpion

La chance amoureuse est impressionnante et certains parmi vous risquent de rencontrer l’amour.

Sagittaire

Un problème d’eau risque de se produire à la maison et il devra être réglé vite et bien.

Capricorne

Aujourd'hui, Vous vous attaquerez à des projets très différents les uns des autres.

Verseau

L'amour pourrait faire son apparition par le biais d'une ancienne conquête ou d'un collègue de longue date.

Poissons

Si vous devez bricoler ou effectuer des travaux, prenez toutes les précautions nécessaires et agissez avec prudence.