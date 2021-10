Le Maupassant, l’incontournable de la place du Vieux Marché

Les fêtes de fin d’année sont souvent l’occasion de découvrir ou redécouvrir des restaurants incontournables. A Rouen, place du Vieux-Marché, Le Maupassant réunit touristes et gourmets rouennais dans une ambiance agréable. Son principal atout : proposer une cuisine assez raffinée à des prix raisonnables.



Le restaurant se déploie sur trois étages. Service, décoration, plats : l’établissement joue la carte de la tradition. Pour 19,50 €, ce midi, j’opte pour le menu “Boule de suif”, entrée-plat-dessert. Poissons ou viandes, le choix est varié. Pour débuter, j’ai commandé une tartine de saumon fumé maison et son fromage blanc aux herbes. Verdict ? Les premières bouchées démontrent des produits de qualité. Le service, lui, est soigné et rapide. En plat principal, je change de tonalité et opte pour l’onglet de bœuf (normand, s’il vous plaît). Servie avec des frites maisons, la belle tranche de viande rouge est délicieusement fondante, agrémentée d’une petite sauce vigneronne tout en simplicité.

Place au dessert. Si la maison est réputée pour son fondant au chocolat, le cheese-cake aux fruits rouge que j’ai choisi n’est pas mal non plus. Au final, seul bémol : nous avons été déçus par la mise en scène des plats, assez banale.



Pratique. Le Maupassant, 39, place du Vieux Marché, à Rouen. Tél. 02 35 07 56 90. Le restaurant sera ouvert les 25 décembre et 1er janvier midi.