Jours fériés, vacances. Que réserve l'année 2022 ?

Se retrouver, voyager, célébrer… Une nouvelle année qui démarre, c'est autant de projets à réaliser ! Quel temps pour cela le calendrier 2022 laissera-t-il ?

Vacances scolaires

Les vacances de Noël à peine bouclées, prochaine pause : les vacances d'hiver. En Normandie cette année, les dates du samedi 5 au lundi 21 février ont été retenues. Quelques semaines plus tard, ce sera au tour des vacances de Pâques, du samedi 9 avril au lundi 25 avril, avant les congés d'été, à compter du jeudi 7 juillet.

Les jours fériés

Bonne ou mauvaise année pour les jours fériés ? À chacun de juger !

Du côté des indéboulonnables, sans surprise… Pas de changement ! Pâques et la Pentecôte tombent toujours un lundi et l'Ascension un jeudi. Les dates à noter sont respectivement le lundi 18 avril, le jeudi 26 mai et le lundi 6 juin.

Le lundi 15 août pour l'Assomption et le vendredi 11 novembre pour l'Armistice 1918 offriront une prolongation du repos hebdomadaire pour celles et ceux qui travaillent habituellement du lundi au vendredi.

Le jeudi 14 juillet (Fête nationale) et le mardi 1er novembre (Toussaint) pourront offrir, à qui pourra poser le vendredi 15 juillet ou le lundi 31 octobre, de beaux moments de répit.

En revanche, le 1er et le 8 mai 2022 (Fête du travail et Armistice 1945) puis le 25 décembre tombent en 2022… un dimanche, déjà jours de repos.