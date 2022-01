Votre horoscope signe par signe du jeudi 6 janvier

Bélier

Vous êtes d’un naturel autoritaire. Mais il faut parfois savoir laisser couler face à l’agressivité d’un proche et éviter de jeter de l’huile sur le feu.

Taureau

Quiproquos, malentendus et erreurs d’inattention sont de l’ordre du possible aujourd'hui, Vérifiez bien vos rendez-vous et vos messages.

Gémeaux

Essayez de ne pas stresser pour des détails. Hiérarchisez vos priorités, allez du plus urgent au moins urgent, et soyez moins perfectionniste.

Cancer

C’est dans le dialogue que vous obtiendrez ce que vous voulez, tant sur le plan personnel que professionnel.

Lion

La conjoncture risque de vous induire en erreur. Contrairement à ce que vous penserez, votre jugement ne sera pas forcément le bon

Vierge

Restez à l’écoute de votre corps. Si vous êtes fatigué, reposez-vous et arrêtez de tirer sur la corde. C’est important de prendre soin de vous

Balance

Vous avez le sentiment d’avoir le nez dans le guidon ? Ce n’est pas grave. Vous aurez l’occasion de prendre du recul bientôt.

Scorpion

Vous obtiendrez de meilleurs résultats en équipe plutôt qu’en restant seul dans votre coin.

Sagittaire

Vous vous mettrez certainement à rêver un peu trop à des évasions qui sont manifestement impossibles.

Capricorne

Si vous avez du mal à atteindre un objectif, professionnel ou autre, c’est que vous n’êtes peut-être pas sur la bonne voie.

Verseau

Ne cachez pas votre sensibilité sous une froideur apparente : vous risquez de passer pour ce que vous n'êtes pas.

Poissons

Climat professionnel un peu confus. Méfiez-vous : vous serez assez distrait et risquez d'oublier des choses importantes.