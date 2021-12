Caen. Réveillon du Nouvel An : comment bien faire son autotest ?

À l'occasion du réveillon pour le passage à la nouvelle année, nombreux sont ceux qui se retrouvent à plusieurs en famille ou entre amis, le soir du 31 décembre. En raison du contexte sanitaire vous allez être nombreux aussi à vouloir vous tester à la Covid-19. Vous pouvez faire un test PCR, un test antigénique ou un autotest vendu en pharmacie et depuis cette semaine en grande surface.

Alors comment bien réaliser son test soi-même ? " Vous disposez d'une cassette, d'un tube qui contient un liquide révélateur et un écouvillon. Vous allez enfoncer l'écouvillon dans votre nez de 2 à 4 centimètres et tourner 15 secondes dans chaque narine. Ensuite vous le plongez une quinzaine de secondes dans le révélateur. Vous en levez l'écouvillon, vous refermez le tube et vous versez quatre gouttes sur la cassette", explique Maud Noël, préparatrice à la pharmacie de l'Oratoire à Caen.

Arrive ensuite le moment de vérité, après quelques minutes d'attente : un trait au niveau du C, c'est négatif, un trait au niveau du C et du T, c'est positif.