Dans la hotte du père Noël, quels cadeaux pour la ville de Rouen ?

Sylvain Amic, directeur des Musées de Rouen : “Un mécène pour boucler l’acquisition d’un authentique paysage normand d’Eugène Delacroix, Vue de l’Abbaye de Valmont”.



Frédéric Roels, directeur général de l’Opéra de Rouen : “Une vingtaine de musiciens pour l’Orchestre, et des choristes pour pouvoir proposer des spectacles de qualité dans des formats plus variés et positionner notre bel Opéra à un niveau encore supérieur à ce qu’il est déjà”.

Jean-Christophe Applincourt, directeur du 106 : “Une percée encore plus forte des musiques actuelles dans l’agglomération.”

Hervé Aguillard, directeur de l’Omnia de Rouen : “Des spectateurs en plus pour confirmer notre position de premier cinéma indépendant art et essai du centre-ville ! Et une baguette magique pour “sauter” les gros travaux qui s’annoncent et voir rapidement le jour du futur grand cinéma Omnia.”

Frédéric Thil, directeur-général de Ferrero France : “Une super récolte de noisettes cet été !”

Valérie Fourneyron, maire de Rouen : “La programmation annoncée de la ligne nouvelle Paris-Normandie et de la gare Saint-Sever”.

Laurent Fabius, président de la Crea : “Une amélioration de la situation économique, c’est l’essentiel.”

Didier Marie, président du Conseil général de Seine-Maritime : “Un peu plus de bonheur pour les personnes isolées”.

Pascal Darmon, président du FC Rouen : “La montée en Ligue 2, bien sûr !”

Michel Mutel, président délégué de l’US Quevilly : “Le maintien en National et les coupes de France et Gambardella” !