Naissances. Quels ont été les prénoms les plus donnés dans l'Orne en 2021 ?

Nous sommes le 1er janvier 2022, l'année 2021 vient tout juste de se terminer et la rédaction de Tendance Ouest vous propose une liste des prénoms les plus donnés à Alençon, Argentan et Flers en 2021.

Nourrissons nés à Alençon

À Alençon, pour les filles, aucun prénom ne sort son épingle du jeu. Il y a eu sept Lya, sept Jade et sept Ambre. Ces trois prénoms occupent le podium. Concernant les garçons, le prénom Sacha sort du lot avec 11 nouveau-nés appelés ainsi. Suivi de Timéo (9) et Jules (8).

Top des prénoms les plus donnés en 2021 à Alençon.

Nourrissons nés à Argentan

À Argentan, Louise a été le prénom le plus donné, sept naissances se sont vues attribuer ce prénom en 2021. Chez les garçons, c'est Gabriel qui arrive en tête avec huit nouveau-nés s'appelant ainsi.

Nourrissons nés à Flers

À Flers, le prénom Jade (9) est en première position suivi de près par Rose (8). Concernant les garçons, Nino et Raphaël (7) sont ex æquo suivis par Côme, Gabin, Lucas et Timéo (6)

Nourrissons nés à L'Aigle

Top garçons (non chiffré) :

1. Lucas / Luca

2. Raphaël

3. Enzo

4. Maylone/ Maylon

5. Tiago / Thiago

Top filles (non chiffré) :

1. Mya / Mia

2. Chloé / Cloé

3. Clara

4. Rose

5. Hélèna / Eléna