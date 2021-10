Entretien avec Mgr Descubes à la veille de Noël

Au-delà de la fête, Noël représente-t-il toujours un moment fort dans le monde d’aujourd’hui ?

“C’est un moment auquel les gens demeurent très attachés, une fête qui représente encore quelque chose d’important pour eux. C’est l’occasion d’un acte spirituel et religieux, de la part de ceux qui ne pratiquent pas forcément le reste de l’année. Pour fixer cette fête de la naissance de Jésus, les premiers chrétiens se sont appuyés eux-mêmes sur une fête païenne. Nous sommes dans le creux de l’hiver, mais nous allons en sortir. L’espoir du printemps, d’une renaissance point déjà à l’horizon. C’est pourquoi pour tous, croyants et non-croyants, Noël est un moment de paix et d’espérance.”



Pour ceux qui, durant cette période de fête, continuent de souffrir ou se sentent un peu plus isolés, oubliés dans la rue, quel rôle peut jouer l’Eglise ?

“La société a beaucoup changé, elle est multi culturelle et plurireligieuse, la place de l’Eglise a donc évolué. Mais les chrétiens doivent toujours apporter leur contribution. Celle qui vient de la vision que leur donne la foi. Il leur faut garder à l’esprit que ce qui doit être au centre de tout, c’est l’être humain. Si le profit cesse de prévaloir, les considérations, les objectifs seront très différents et la solidarité reprendra tout son sens, comme les solutions que l’on trouvera pour en finir avec ces temps difficiles. ”

Les chrétiens devraient-ils s’engager davantage en politique ?

“Beaucoup de catholiques, à Rouen, se sont déjà engagés en politique au nom de leur foi et c’est leur foi qui les motive. On peut cependant se demander si les communautés catholiques, en tant que telles, sont suffisamment impliquées dans la vie de la cité. La question est posée.”



Quelles messes allez-vous célébrer à Noël ?

“Le 24 décembre, je célébrerai la messe de la nuit, à 22h30, à la cathédrale, ainsi que celle du jour, dimanche, à 10h30. Et puis, et c’est une tradition depuis que je suis arrivé à Rouen, je dirai la messe dans l’après-midi du 25 décembre, à la prison Bonne-Nouvelle. C’est un moment vraiment particulier, où l’on ressent beaucoup de vérité et de profondeur.”



Quels sont les projets du diocèse pour l’année nouvelle ?

“Elle sera celle de la mise en place du grand synode diocésain dont le thème est “Comment garder la proximité au sein de paroisses très étendues”. Nous fêterons également le 600e anniversaire de la naissance de Jeanne d’Arc. ”

Les horaires des veillées et des messes de Noël

A Rouen , les veillées de Noël suivies d’une messe auront lieu samedi 24 décembre à :

. 18h : église Saint-Godard

. 18h30 : église Saint-François-de-Rouen

. 19h : église Saint-Romain, église Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle

. 19h30 : église Saint-Hilaire

. 22h : église Saint-Vivien

. 20h30 : église Sainte-Jeanne-d’Arc

. 22h30 : cathédrale de Rouen, messe présidée par Mgr Descubes

. 22h30 : église Saint-Gervais, chapelle Ste-Catherine

. 23h : église Saint-Patrice



Dimanche 25, les messes du jour seront célébrées à :

. 9h-11h-18h30 : église Saint-Romain

. 9h30 : Basilique du Sacré-Cœur, église Saint-Sever

. 10h : église Saint-Joseph

. 10h30 : cathédrale, présidée par Mgr Descubes

. 10h30 : église Saint-Patrice, chapelle Ste-Catherine

. 11h : église Sainte-Jeanne-d’Arc, église Sainte-Claire de Rouen, église Saint-Gervais, église Saint-Maclou, église Saint-Clément.