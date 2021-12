Caen. Télétravail : "Ce ne sera pas trois jours", le casse-tête des employeurs

Le télétravail fait son grand retour. Star des confinements, il avait peu à peu perdu du terrain. Le gouvernement a annoncé lundi 27 décembre le retour obligatoire du télétravail, si possible, à partir du lundi 3 janvier et pour trois jours par semaine. Une situation parfois compliquée à faire respecter pour certains patrons. Stéphane Bisson, gérant de l'agence immobilière Orpi, avenue Clémenceau à Caen, aura du mal à mettre ses six salariés en télétravail : "Ce ne sera pas applicable tout le temps. Ce sera possible avec les métiers administratifs. Cependant, ça peut être compliqué, je vais prendre le cas de ma chargée de gestion qui a des enfants en bas âge chez elle. Ça ne sera pas trois jours mais une journée de télétravail par semaine, on ne pourra pas faire plus." Sur les six employés de cette agence, deux ont des postes administratifs. Pour les agents immobiliers en revanche, le télétravail paraît impossible : "Vous ne pouvez pas faire visiter une maison en télétravail. Même si l'on a des outils modernes, ça ne remplace pas la visite physique, en appliquant bien sûr les gestes barrières."