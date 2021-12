Insolite. Dans l'Orne, on donne son sapin de Noël aux animaux du zoo

C'est une nourriture un peu spéciale dont peuvent bénéficier plus de 200 animaux du parc animalier d'Écouves. Situé à une vingtaine de kilomètres d'Alençon, l'établissement propose depuis le 27 décembre, de récupérer des sapins de Noël hors d'usage.

"Ces arbres ont deux vocations", indique Vincent Chauvin, directeur du parc animalier. La première consiste à fournir aux chèvres, moutons, alpagas et chameaux un apport énergétique suffisant pour passer l'hiver. "Je rappelle toujours à mon équipe que leur radiateur intérieur d'un herbivore est d'ingérer et de ruminer des nutriments." Les sapins servent également à "enrichir" les animaux. Dans les enclos des ratons laveurs, chiens viverrins et pour les oiseaux, les soigneurs cachent de la nourriture pour les "occuper".

Ecoutez ici Vincent Chauvin : Impossible de lire le son.

Chacun peut venir déposer son sapin sur le parking du parc animalier. Il faut néanmoins s'assurer qu'il ne soit pas traité, qu'il n'y a pas de neige artificielle et pas de guirlande.

Ecoutez ici Vincent Chauvin : Impossible de lire le son.

L'an dernier l'établissement a reçu 2 000 sapins. "On a dû utiliser des machines pour les transporter", se souvient le soigneur Amaury Birthele.