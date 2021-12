Sud-Manche. Covid-19 : les visites suspendues au groupe hospitalier du Mont-St-Michel

Face à la reprise épidémique, les visites seront interdites à compter du jeudi 30 décembre dans les établissements du groupe hospitalier Mont-Saint-Michel, à Avranches, Granville, Mortain, Saint-Hilaire-du-Harcouët, Saint-James, Villedieu-les-Poêles, mais des aménagements existent fonction des situations.

Un parent accompagnant est autorisé en pédiatrie. En maternité, le conjoint et la fratrie sont autorisés, le port du masque pour les enfants de plus de 6 ans est obligatoire. Un accompagnant est possible si indispensable pour les consultations. Il n'y a par contre pas de limitation pour la réanimation et les fins de vie et soins palliatifs.

Les visites ne sont pas suspendues non plus pour le centre d'accueil et soins de Saint-James.

Afin de préserver le lien social des personnes âgées, les résidences EHPAD ne sont pas concernées par ces mesures, indique le groupe hospitalier qui rappelle l'importance des gestes barrières en toutes circonstances.