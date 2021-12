Séries TV. Super-héros, univers Marvel... Quel genre de "sérivore" êtes-vous ?

Quel est personnage préféré des fans de Marvel ?

Alors, "Spider-Man", "Iron Man" ou encore "Captain America" ? Parmi tous les personnages de l'univers Marvel, quel est votre préféré ? D'après une étude menée par YPulse, c'est "Spider-Man" qui s'impose chez les Américains. L'homme-araignée n'arrive tout de même pas à convaincre au cinéma. Eh oui, "Iron Man" s'impose d'une main de fer comme le film préféré des fans et des autres téléspectateurs.

Qui sont vraiment les fans de l'univers Marvel ?

Marvel peut dire merci aux Millennials (nés entre le début des années 1980 et la fin des 90's). Eh oui ! Ils sont les premiers fans de l'univers des super-héros, devant la génération Z (nés entre 1997 et 2010). Que ce soit au cinéma, en comics ou en séries, les Millennials raffolent des histoires de Spider-Man et Captain America. Une étude a analysé en détail le profil de ces fans aux Etats-Unis. Et c'est la gent masculine blanche qui aime le plus cet univers.

Est-ce que regarder des séries TV peut nous réunir ?

La télévision permet-elle toujours de nous réunir ? Entre Netflix, Prime Video et autre Disney+, regarder des séries seul dans son coin n'a jamais été aussi facile. Alors, est-ce que ce loisir, autrefois convivial, s'est transformé en plaisir égoïste ?

D'après une étude, une majorité de jeunes essaye de regarder les mêmes séries pour pouvoir discuter entre amis, même s'ils ne la regardent pas ensemble devant la télévision du salon. Les séries comme sujet fédérateur ? C'est un grand oui pour la génération Z !