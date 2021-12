Handicap. Bouchons 276 : 61 Normands aidés cette année

L'association Bouchons 276 est satisfaite de son bilan 2021. Elle a pu verser 55 620 euros à 61 Normands en situation de handicap (soit 32 % de plus qu'en 2020). Ce sont plus de 204 tonnes qui ont été collectées sur l'ensemble de la région. Bouchons 276, association indépendante de tous réseaux nationaux, collecte depuis 18 ans des bouchons et des couvercles en plastique pour les revendre afin de financer des matériels adaptés pour les personnes en situation de handicap. En 18 ans, 832 personnes ont été aidées pour un montant global de 772 348 euros.

500 points de collecte

Il existe actuellement plus de 500 points de collecte sur la Normandie. Afin d'agrandir sa zone de collecte dans la région, l'association recherche des dépôts dans les départements du Calvados et de la Manche et des points de collecte dans les mairies ou les magasins ou boutiques.

Bouchons 276 collecte tous les bouchons et couvercles en plastique (et pas seulement les bouchons des bouteilles d'eau) : bouchons de dentifrice, ketchup, chocolat en poudre, produits d'entretien, de jus de fruit, de soda, de moutarde, de pâte à tartiner, de café soluble, de déodorant, de bain moussant, de lait, de lessive liquide.