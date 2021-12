Manche. Sécuriser la RN 13 : des maisons vont être détruites

La RN 13 va être sécurisée entre Valognes et Cherbourg. Ces travaux vont être financés par l'État et pilotés par la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL). L'objectif est de supprimer tous les accès directs ne disposant pas de bretelles d'insertion ou de sortie et d'établir un itinéraire alternatif pour les véhicules lents.

Un projet en deux phases

La première phase consiste à fermer les accès jugés les plus dangereux et créer les itinéraires alternatifs des "Tourterelles est et ouest" sur la commune de Tollevast et du contournement de la carrière sur la commune de Brix. Pour permettre ces travaux, trois habitations (achetées par l'État) vont être détruites à partir de janvier sur ces deux communes. Les travaux vont durer trois mois et ne perturberont pas la circulation sur la RN 13. Les travaux de démolition seront suivis par la fermeture du carrefour entre la RN 13, la route du Mont Hébert et la route du Pont d'Aumaill ainsi que trois sorties d'habitation.

Concernant la réalisation des itinéraires alternatifs, les travaux devraient débuter au second semestre 2022.

La seconde phase du projet concernera la sécurisation de tous les autres accès encore non traités. Cette étape va nécessiter une nouvelle déclaration d'utilité publique.

Les études préalables sont en cours de finalisation et le lancement de l'enquête publique devrait intervenir avant la fin 2022.