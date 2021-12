Un accident s'est produit samedi 25 décembre vers 16 h 50, sur l'autoroute A 84 à hauteur de Braffais. Une voiture, seule, était en cause. Elle s'est retrouvée immobilisée sur la bande d'arrêt d'urgence. On déplore trois blessés légers, une femme de 35 ans, une fillette de 6 ans et un garçon de 5 ans. Toutes les victimes ont été transportées à l'hôpital d'Avranches.