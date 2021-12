Cherbourg-en-Cotentin. Ces médecins sont de garde pendant 24 h, la nuit de Noël

Vendredi 24 décembre au soir, c'est le moment de mettre les petits plats dans les grands pour le réveillon de Noël… Mais ça sera une soirée sans foie gras et sans coupe de champagne pour les 21 personnes mobilisées au sein du service des urgences du Centre hospitalier public du Cotentin (CHPC) à Cherbourg.

Alors, pour les remercier, la sous-préfète de Cherbourg, Elisabeth Castelotti, leur a rendu visite et leur a apporté une boîte de chocolats. "Il y a des personnes qui sacrifient leur repas de famille, qui sacrifient des moments festifs, pour s'occuper des autres", a-t-elle souligné. Parmi les médecins urgentistes sur le pont depuis 8 h 30 ce vendredi 24 décembre, Louise Boschin, qui a dû décaler sa soirée de réveillon en famille : "Je n'habite pas ici, on est du Nord-Pas-de-Calais, donc on va remonter, fêter ça en famille demain soir", explique-t-elle. "J'accueille les urgences vitales. Si l'activité le permet, on dort une petite heure chacune" sur 24 heures de garde... Courageuse, la professionnelle relativise : "C'est un rythme à prendre."

Louise Boschin, médecin urgentiste Impossible de lire le son.

Une activité qui semble augmenter depuis l'été dernier, tandis qu'"un tiers [des patients] pourrait être pris en charge par des médecins généralistes", précise Séverine Karrer, directrice de l'établissement. "La semaine dernière, on était en moyenne entre 140 et 150 passages par jour", contre 120 passages habituellement.