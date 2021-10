Faux démarcharges dans la Manche

Ces entreprises se présenteraient au nom du conseil général et feraient un diagnostique de la charpente en proposant des prestations de traitement.Dans un communiqué de presse le conseil général dément mandater ces entreprises et invite les particuliers à la plus grande vigilance.Cette histoire n'est pas sans rappeler le reportage Escrocs abus de confiance, séniors en danger diffusé sur France 5 dans lequel on peut voir des entreprises douteuses se disent mandatées par l'État français et pratiquent de la vente forcée.