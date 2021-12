Cherbourg. La 100 000e remorque entre l'Irlande et la France accueillie au port

Le port de Cherbourg a accueilli mercredi 22 décembre sa 100 000e remorque entre l'Irlande et la France. À cette occasion, un panier garni rempli de produits locaux, du Cotentin, a été remis au chauffeur du camion, par David Margueritte, président de Cherbourg Port, en présence de Cillian Ross, conseiller économique et commercial de l'Ambassade d'Irlande.

Le port de Cherbourg devient leader, en multipliant depuis le 1er janvier 2021 par trois son trafic roulier entre la France et l'Irlande, passant de 33 888 remorques à fin décembre 2020 à 100 000 à fin décembre de cette année. "Cette route maritime est l'une des plus courtes entre l'Irlande et le Continent, avec une durée moyenne de traversée de 17 heures", précisent Ports de Normandie et le Port de Cherbourg. Plusieurs projets sont en cours afin d'élargir leur gamme de services, comme, "la création d'un terminal de transport multimodal permettant d'accueillir l'autoroute ferroviaire Bayonne / Cherbourg" ou encore "la création d'une zone d'activité de 10 hectares à proximité du port".