Musique. Ed Sheeran détient toujours le record de la chanson la plus écoutée

Le Britannique Ed Sheeran est un artiste incontournable de la scène internationale. Il détient de nombreux records, dont celui de la tournée la plus lucrative de tous les temps. Il a sorti en octobre 2021 son nouvel album "=" (equals) et il s'est déjà écoulé à plus d'1,2 million d'exemplaires à travers le monde ! Mais c'est un titre de son précédent album, "÷", qui possède toujours le statut de musique la plus écoutée de tous les temps.

C'est en effet Shape of you, sortie en 2017 qui vient de franchir la barre symbolique des 3 milliards d'écoutes !

Ed Sheeran a sorti une chanson de Noël en duo avec Elton John, qu'il a reprise avec un youtubeur anglais dans une version parodique : Sausage Rolls for everyone.

Les bénéfices de ce titre iront à une association qui lutte contre la pauvreté en Angleterre.