Cinéma. "Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu ?" en avant-première à Saint-Lô

Mardi 21 décembre, les Saint-Lois ont pu visionner le film Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu ?, en présence du réalisateur Philippe de Chauveron, et des acteurs Noom Diawara, Emilie Caen et Salimata Kamate. La campagne d'avant-première du film en France a débuté dans la Manche, d'abord au CGR de Cherbourg, puis au Cinémoviking de Saint-Lô.

Dans une salle comble, les invités d'honneur de cette avant-première ont pu échanger pendant une quinzaine de minutes avec le public à l'issue du film. Quand les spectateurs demandent si une suite est prévue, le réalisateur s'explique : "Une trilogie c'est bien, ce film est une belle fin. A priori, il n'y aura pas de suite." Pour Emilie Caen (qui joue Ségolène), ce dernier film est "plus émouvant, avec une histoire plus posée". Souffrant, l'acteur Pascal Nzonzi (Monsieur Koffi), qui devait faire le déplacement, a finalement été remplacé en dernière minute par Salimata Kamate (Madame Koffi). Le premier volet de la saga Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ?, sorti en 2014, avait cumulé plus de 12 millions d'entrées : le meilleur score au box-office français cette année-là. En 2019, le deuxième opus, Qu'est-ce qu'on a encore fait au Bon Dieu ? avait compté plus de 6 millions d'entrées.

Le dernier film de la saga sort le 2 février prochain au cinéma.