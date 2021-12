Hockey sur glace (D1). Les Drakkars grattent la victoire à Marseille au bout du suspense

L'occasion était belle pour les Drakkars de recoller au podium de Division 1 à Marseille. Au bout d'une lutte acharnée, les Caennais ont arraché la victoire dans les dernières secondes du temps réglementaire (3-4) et repassent deuxièmes de D1.

Le match

Les locaux ont pris le jeu en main et ont été récompensés en première période par Makarov (1-0, 7' et 20'). Après la pause, les Normands ont su être réalistes et ont profité d'un exploit personnel de Félix Chamberland pour égaliser (1-1, 26'). Mais juste après, le capitaine des Drakkars André Ménard s'est fait exclure pour un mauvais geste. Morillon en a profité pour redonner l'avantage aux Provençaux (2-1, 30'). Raphaël Chauvel a ensuite profité d'un bon service pour marquer son premier but chez les professionnels (2-2, 35' et 40').

Immédiatement après la reprise, Raphaël Chauvel est parvenu à marquer un doublé, toujours bien servi par Chamberland (2-3, 42'). Mais Chautant a ramené les locaux à égalité à quelques minutes de la fin (3-3, 54'). Finalement, Kevin Tassery a marqué un quatrième but pour les visiteurs, à 8 secondes de la fin, pour offrir une belle victoire avant les fêtes aux Drakkars (3-4, 60').

Le top : un duo Raphaël Chauvel et Felix Chamberland en feu

Le duo d'attaquants caennais a été important dans la victoire calvadosienne ce mardi. Le jeune Drakkar a marqué ses deux premiers buts de la saison, permettant d'égaliser puis de prendre l'avantage. Son coéquipier canadien a été dans tous les bons coups. D'abord buteur sur le premier but, il a ensuite délivré des assists sur tous les autres buts caennais, notamment sur le dernier.

La stat' : 32-18

Les Marseillais ont tiré au but presque deux fois plus que les Caennais. Mais les Normands ont fait preuve d'un grand réalisme ce mardi 21 décembre.

La fiche

Marseille - Caen : 3-4 (1-0, 1-2, 1-2). 1 916 spectateurs.

Marseille : Buts : M.Makarov (6'19, ass. R.Maslovskis et C.Morillon), C.Morillon (29'24), L.Chautant (53'03, ass. J.Cerda et C.Morillon). Pénalités : 2'. Entraîneur : Luc Tardif.

Caen : F.Chamberland (25'24), R.Chauvel (34'14, ass. F.Chamberland et E.Alvarez), R.Chauvel (41'46, ass. F.Chamberland et E.Alvarez), K.Tassery (59'52, ass. J.Janil et F.Chamberland). Pénalités : 47'. Entraîneur : Luc Chauvel.

Prochain rendez-vous

Les Drakkars entameront la phase retour par la réception de Nantes le samedi 8 janvier à 20 h 30.