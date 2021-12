Musique. Découvrez quelques titres pour le réveillon de Noël 2021

En 2021, Noël a réussi à inspirer des artistes de divers styles, pour le plus grand bonheur de nos oreilles camouflées sous nos bonnets de Noël. Voici de quoi vous réjouir avec un pêle-mêle musical non exhaustif.

- Christmas Calling de Norah Jones

La chanteuse Jazz a sorti cette année un album de Noël intitulé I Dream Of Christmas.

- (Everybody's Waitin' For) The Man With The Bag de Darren Criss, en duo avec Adam Lambert

Le chanteur Darren Criss a été révélé par la série musicale Glee, dans laquelle il interprétait le rôle de Blaine Anderson. Pour cette année, il a sorti un album de Noël de 12 titres intitulé A Very Darren Crissmas, très dynamique.

Vous pouvez aussi y retrouver ça :

- Christmas Dance de Darren Criss

- Come on Home for Christmas de George Ezra

Le chanteur anglais à la voix grave invite son amour à le rejoindre pour les fêtes de fin d'année.

- The Christmas Sweater de Michael Bublé

Le crooner canadien est un incontournable des fêtes depuis la sortie de son album Christmas il y a 10 ans, en 2011. Le chanteur souhaite quand même se réinventer avec une nouveauté qui met en avant le fameux pull moche de Noël.

- Christmas Isn't Canceled (Just You) de Kelly Clarkson

La chanteuse américaine a sorti cette année un album de Noël When Christmas Comes Around… À l'intérieur, ce titre qui assume une rupture mais pas la fin de l'esprit de Noël !

- You Deserve It All de John Legend

Le chanteur américain nous offre une grosse dose de positivité et de sourire pour les fêtes !

- Et pour terminer… Merry Christmas d'Ed Sheeran et Elton John

Les deux superstars anglaises se sont réunies le temps d'un duo de Noël qui permet de finir l'année 2021 en beauté !

Joyeux Noël à tous !