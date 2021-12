Caen. Sprint final pour les cadeaux de Noël dans le centre-ville

Il y a ceux qui s'y prennent plusieurs mois à l'avance et ceux qui attendent le dernier moment. Chaque année, c'est le même refrain à l'approche des fêtes de Noël. L'achat des cadeaux est un véritable casse-tête pour certaines familles. Il faut penser aux petits-enfants, aux oncles, tantes, parents, frères et sœurs… La rédaction de Tendance Ouest s'est rendue dans le centre-ville de Caen pour prendre la température.

120 km pour les cadeaux

Entre mère et fille, Marie-Christine et Marie viennent spécialement de Saint-Lô, dans la Manche. "Les gros cadeaux sont déjà faits, mais on vient pour les surprises de dernière minute", dit la fille, les sacs pleins les bras.

Matéo vient aussi de la Manche. Il profite d'un choix plus large à Caen. "C'est un peu la course. Heureusement, j'ai pas mal d'idées ! Ma sœur est avec moi pour m'aider", sourit ce jeune étudiant de 21 ans. Pierre, 25 ans, opte cette année pour des cadeaux locaux. Décoration et surtout gastronomie font partie de ses achats principaux.

Croisé rue Saint-Pierre, Julien, étudiant à l'université, fait aussi chauffer la carte bleue. "Je fais les achats de dernière minute car avant, j'étais en partiels, je n'avais pas le temps", dit-il, cadeaux à la main. En espérant que le 24 décembre, toute la famille trouve son bonheur sous le sapin.