Granville Terre et Mer. Gens du voyage : l'aire de grand passage remise au vote

Un vote devait venir mettre un point final à ce dossier qui occupe la collectivité depuis quatre ans et qui, légalement, devrait être réglé depuis novembre 2019. La délibération était simple, elle entérinait l'installation d'une aire de grand passage pour les gens du voyage sur un terrain à cheval sur les communes de Bréhal et Chanteloup. Cependant, "la nature des débats et l'absence de dialogue apaisé" ont fait penser à Stéphane Sorre, président de Granville Terre et Mer, "qu'il n'était pas souhaitable d'aller jusqu'au vote", jeudi 16 décembre, lors du dernier conseil communautaire de l'année. Le président estime que cela aurait pu laisser "des séquelles" au sein de la collectivité.

Les travaux vont reprendre autour des deux lieux identifiés au départ pour accueillir cette aire de grand passage, "le terrain de Bréhal-Chanteloup dont on a déjà parlé et celui de Granville en proximité immédiate de Saint-Planchers", précise Stéphane Sorre. Le dossier sera remis à l'ordre du jour du conseil communautaire du mois de mars 2022.