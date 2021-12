Près de Saint-Romain-de-Colbosc. Le wallaby aperçu à plusieurs reprises retrouvé mort

Le wallaby en divagation depuis début décembre sur le secteur de Saint-Romain-de-Colbosc a été retrouvé mort.

Nos confrères du Courrier Cauchois indiquent qu'il est décédé dans la soirée du lundi 20 décembre. Il a été retrouvé mort, allongé, au bord de la D 31 à Gommerville. Aucun véhicule n'était sur place, mais l'animal a sans doute été percuté, relate l'hebdomadaire. "C'est la fin tragique d'une chronique étonnante", a déclaré lundi soir Yann Adreit, le maire de la commune.

Ce sont des automobilistes qui circulaient entre Saint-Romain-de-Colbosc et Gommerville, dans la nuit de mardi 7 à mercredi 8 décembre, qui s'étaient étonnés de la présence de l'animal sur le bord de la route et s'en étaient émus sur les réseaux sociaux. Le mardi 14 décembre, le wallaby avait failli être capturé par un vétérinaire et des gendarmes, avant de réussir à s'échapper autour du château d'eau du village de Gommerville.