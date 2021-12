Tendance Confidences. À Noël, la Parole de Dieu prend Corps

Jean-Pierre Brice Olivier Impossible de lire le son.

Dans la théologie chrétienne, l'un des mystères est celui de l'incarnation de Dieu sous les traits d'un bébé nommé Jésus. Un paradoxe beau et troublant à la fois, puisque Dieu qui est éternel est entré dans un temps qui n'existe presque pas, appelé le présent. Et Dieu, dans sa toute-puissance créatrice, naît sous les traits fragiles d'un bébé. D'un côté l'éternité qui entre dans le temps et de l'autre la fragilité de la naissance. Comment ne pas parler, en voyant cet enfant naissant à Bethléem, de Dieu qui nous offre le cadeau de sa présence dans le temps présent ? Alors, puisque cette présence est aussi celle d'une Bonne Nouvelle, autant écouter, méditer et partager, ce que cette Parole souhaite nous dire.