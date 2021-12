Témoignages. Que font les sportifs de Caen étrangers lors des fêtes de Noël ?

Gašper Cerkovnik, défenseur slovène des Drakkars de Caen (hockey sur glace)

"Je vais passer les fêtes de Noël dans ma famille, en Slovénie. Je prends l'avion juste après le dernier match de l'année à Marseille, le 21 décembre, et je reviens à Caen le 30 décembre. Cela fait trois ans que je ne suis pas rentré chez ma famille à cause de la situation sanitaire. L'an dernier, j'ai fêté Noël avec ma copine à Caen. Il y a trois ans, j'étais parti à Dublin avec André Ménard (coéquipier des Drakkars). J'ai hâte de retrouver mes grands-parents, mes parents et ma sœur à la maison. J'aime l'esprit de Noël, l'ambiance, le dîner. Il y a toujours un plat très spécial. Chez nous, il y en a plein la table ! Passer du temps avec ma famille, c'est le plus important pour moi. Je vais revenir l'esprit frais, c'est important, car la saison est longue."

"Pour les cadeaux, je n'ai besoin de rien, si ce n'est que de garder la santé et gagner tous les matchs possibles avec le club."

À l'image de Gašper Cerkovnik, joueur slovène des Drakkars de Caen, plusieurs sportifs professionnels rentrent dans leur pays d'origine pour fêter Noël en famille. - Charlotte Rossignol

Shanavia Dowdell ("Bean"), intérieure américaine de l'USO Mondeville (basket)

"Je vais rester à Mondeville pour Noël. Mon amie va venir, mais je ne verrai pas ma famille. Heureusement, Facetime existe ! Chez nous, la tradition, c'est de manger. D'habitude, tantes, oncles, grands-tantes, grands-oncles, cousins et le reste de la famille se réunissent et apportent un plat. La liste des aliments est interminable : de la dinde, de la farce, des patates douces, du pain de maïs… et des gâteaux à volonté ! Le dessert, c'est mon plat préféré ! J'aime cuisiner et aider ma mère à préparer le repas. Elle me dit quoi faire, se lève et me regarde pour s'assurer que je le fais correctement, comme la plupart des mamans (rires). Le seul cadeau que je souhaite, c'est que tous mes proches et ceux que j'aime soient en bonne santé."

Shanavia Dowdell surnommée "Bean", de l'USO Mondeville, adore la période de Noël. - Shanavia Dowdell

Alan Dos Santos Lima, gardien brésilien des Vikings de Caen (handball)

"Malheureusement, je ne vais pas rentrer au Brésil cette année. Je vais passer Noël à Caen avec Barbara, ma femme, et Alice, ma fille de sept mois. On va profiter des illuminations de Noël et se balader en ville. J'aime vraiment la période de Noël, c'est un moment d'union quelle que soit la religion, un moment où l'on se détend. En général, la tradition veut que l'on se retrouve le 24 décembre pour un dîner en famille, un échange de cadeaux et le 25, un déjeuner autour d'une dinde rôtie.

J'adore cuisiner, c'est un passe-temps. Cette année, je vais préparer un menu à base de poisson ou de viande rôtie avec un bon accompagnement, un dessert et un bon vin. Le cadeau idéal ? Une Porsche ou ma Volkswagen Beetle 1979 qui est stockée au Brésil. Sinon, un nouveau portable, car le mien est en fin de vie… Comme on dit chez nous : Feliz Natal !"