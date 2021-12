[Enquête] Caen. La bûche, l'incontournable sur la table des fêtes

À la crème, au beurre, aux œufs, glacée ou non… La bûche de Noël est un dessert que l'on retrouve chaque année sur les tables de fêtes. En France comme dans quasiment tous les pays francophones, elle est servie en dessert, après un long repas copieux. Mais il reste toujours une place pour la bûche, et les gourmands ne diront pas le contraire. À l'époque, la bûche était roulée et décorée de petites babioles de Noël : des skieurs, des sapins en plastique… Aujourd'hui, elle est de plus en plus travaillée et reste toujours un produit star dont tout le monde raffole au réveillon. À l'image de Picard, contraint d'embaucher un CDD supplémentaire pour gérer l'afflux de clients dans le magasin de produits surgelés situé avenue Henry-Chéron, dont la bûche glacée est l'une des meilleures ventes du moment. À l'heure où sont écrites ces lignes, la boulangerie du supermarché Super U de Saint-Contest n'a vendu que trois bûches (entre 10,90 € et 13,90 €) à la crème au beurre. Alexis Mahéo est le responsable : "Les ventes débuteront vraiment à deux, trois jours avant le réveillon. C'est à la marge car nous sommes un petit magasin", dit celui qui espère tout de même écouler son stock d'environ 130 bûches industrielles. "Il faut de la fabrication maison pour attirer le client." Preuve en est : chez Stiffler, qui fabrique plus de 1 000 bûches pour les fêtes, c'est la cohue dans le laboratoire. Si bien que la boutique a embauché cinq salariés supplémentaires et mis en place trois points de vente à Caen, Hérouville-Saint-Clair et Fleury-sur-Orne.

Mille bûches produites

Daniel Le Dauphin, le propriétaire, espère faire un chiffre d'affaires d'au moins 100 000 euros sur la période de Noël, soit l'équivalent d'un chiffre d'affaires de trois mois classiques. Chez Alban Guilmet, chocolatier et pâtissier de renom à Caen, il faut aussi recruter de la main-d'œuvre pour ne pas faire de déçus le soir du réveillon. "Il y a deux CDD en plus dans le laboratoire. Les bûches représentent 100 % des ventes du 23 au 25 décembre." Les chocolats, dont la conservation est plus facile, sont préparés en amont. Pour les bûches, "on ne fabrique que ça les 15 derniers jours avant Noël". Lui aussi espère vendre le millier de bûches sur tout le mois de décembre, comme l'an dernier. Comptez 29 € pour la bûche 4/6 personnes et 37 € pour la 6/8 personnes. "On ne peut pas se permettre de se rater. C'est notre plus gros mois de l'année avec Pâques, poursuit Alban Guilmet. Chocolaterie et pâtisserie confondues, Noël représente 15-20 % de notre chiffre d'affaires." Selon nos estimations, les bûches pourraient lui rapporter entre 29 000 € et 37 000 €. "Noël, c'est un surcroît d'activité très important entre les petits fours traiteurs et les desserts de fête", poursuit Anthony Le Rhun, gérant de la boutique C&Choux. Dans son magasin spécialiste des desserts à base de choux, il table sur 1 500 commandes le 24 décembre, contre 900 en 2020. "Décembre représente 20 % du chiffre d'affaires annuel. On attend ce mois fermement." Vous l'aurez compris, les pâtissiers sont au four et au moulin en cette période de fête, pour le bonheur des petits comme des grands.