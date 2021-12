Près de Carentan. Une automobiliste de 38 ans termine sa course dans un champ

En début d'après-midi, vers 13 h 15, ce dimanche 19 décembre, les secours de la Manche sont intervenus à Terre-et-Marais, près de Carentan. Au lieu-dit rue du Mesnil, une voiture a été retrouvée sur le bas-côté dans un champ. Seule au volant de sa voiture, la conductrice, pour une raison indéterminée, a perdu le contrôle de son véhicule.

Incarcérée dans sa voiture, la victime a été dégagée par les pompiers de Carentan et Sainte-Mère-Eglise. Au total, dix sapeurs-pompiers ont été mobilisés avec trois véhicules et le concours du Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR). La femme de 38 ans, légèrement blessée, a été transportée au centre hospitalier de Saint-Lô.