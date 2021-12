Normandie. Trois blessés graves dans un accident sur l'A13

D'importants moyens de secours ont été mobilisés ce dimanche 19 décembre, peu avant 8 heures du matin, sur l'A13. Dans le sens Paris-Caen, à hauteur La Chapelle-Longueville près de Vernon, quatre véhicules sont entrés en collision.

Cinq victimes

L'accident a fait cinq victimes dont trois blessés graves. Un homme de 20 ans a été transporté en urgence absolue vers le CHU de Rouen. Une femme de 40 ans et un homme de 57 ans ont été pris en charge à l'hôpital d'Evreux. Les secours sont intervenus pendant plus de deux heures. En pleine période de départ en vacances, la circulation n'a pas été coupée mais ralentie jusqu'à 10 heures.

Il y avait aussi deux autres blessés dans ce carambolage.

Deux hommes de 47 et 49 ans, blessés légers, ont été transférés vers l'hôpital de Vernon.

Vingt sapeurs-pompiers des casernes de Vernon, Pacy, Gaillon et Louviers étaient sur place, avec la gendarmerie, la SAPN et le SMUR de Vernon et Evreux.