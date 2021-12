Handball (Proligue). Les Vikings poursuivent sur leur lancée en dominant Billière

Il ne restait plus qu'à conclure l'année 2021 pour les joueurs de Roch Bedos, après une excellente semaine et deux victoires contre Dijon (29-27) et Besançon (24-28). Dominés en première mi-temps, ils ont renversé leurs adversaires après la pause (34-28). Ils restent huitièmes.

Le match

La défense caennaise a subi le très bon début de rencontre de Reig-Guillen (2-6, 8'). Progressivement, les Normands ont recollé et sont passés devant grâce à la fraîcheur de Maxime Ermolenko (11-9, 22'). Malheureusement, les Vikings ont de nouveau été imprécis défensivement et ont laissé leurs adversaires repasser devant à la pause (13-17, 30').

Au retour des vestiaires, les locaux ont de nouveau égalisé grâce à leur attaque retrouvée (20-20, 38'). Portés par leur public, les Caennais ont repris la main, avec une défense plus tranchante (28-25, 51'). C'est à ce moment qu'ils ont fait craquer les Pyrénéens, grâce à une série d'arrêts d'Alan Santos qui leur a permis de profiter sereinement de la fin de match (34-28, 60') à l'image d'un lob spectaculaire de Jordan Allais.

La stat' : 2

Huitièmes à la fin de cette phase aller, les Caennais sont à seulement deux petits points des seconds, Dijon et Tremblay-en-France. Cela correspond seulement à une victoire. Tout peut donc arriver pour ces Vikings lors de la seconde partie de saison. Notamment le meilleur.

La fiche

Caen - Billière : 34-28 (mi-temps : 13-17).

Caen : Muyembo 5, Allais 3, Langevin, Mancelle 1, Creteau 4, Lagier Pitre 3, Ermolenko 6, Guillard 4, Le Merle, Trottet, Deschamps 3, Lakbi 4, Slassi 1. Gardiens : Santos de Lima 14 arrêts, Portat 2 arrêts. Entraineur : Roch Bedos.

Billière : Cohn, Reig-Guillen 6, Doudeau 1, Vergely 8, Castaing, Mengon 2, Junisbekov, De la Salud 2, Brito Febras, Tournellec 4, Dos Santos 2, Lefebvre 2, Tarrico 1. Gardiens : Gehin, Labro 15 arrêts. Entraineur : Daniel Deherme.

Prochain rendez-vous

Place à des vacances plus que méritées pour les Normands, qui ne retrouveront la compétition que le vendredi 4 février, à 20h30, par un déplacement chez le deuxième ex-aequo, Tremblay-en-France.