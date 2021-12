Hockey (D1). Les Drakkars continuent leur marche en avant contre Neuilly-sur-Marne

C'est un duel contre un adversaire direct qu'ont eu les Caennais pour leur dernière à domicile de 2021. Ils recevaient Neuilly-sur-Marne, qui les suit au classement et autre grand prétendant au haut de classement de Division 1. Ils ont dominé les débats et l'ont emporté 4-1. Ils restent quatrièmes.

Le match

D'entrée de jeu, les Drakkars ont mis la main sur le palet et ont été récompensés dès la première période sur une supériorité numérique par Emmanuel Alvarez (1-0, 12' et 20'). Dès la reprise, ils ont doublé la mise grâce à Adam Maheut (2-0, 23'). Par la suite, les visiteurs ont profité de supériorités pour mettre les locaux sous pression en deuxième période. Popoff les a relancés rapidement (2-1, 25' et 40').

🔴🔵 Les Drakkars finissent l'année à domicile par une belle victoire contre les @Hockey_Bisons ! Adam Maheut marque son premier but avec les pros !

Finir l'année de belle manière mardi soir au @MarseilleHockey ! pic.twitter.com/qHSAeIBE1Z — Drakkars de Caen (@Drakkarsdecaen) December 18, 2021

Neuilly a essayé d'égaliser mais les pénalités les ont mis en difficulté. Les Caennais ont pu en profiter pour refaire le break, grâce à Felix Chamberland (3-1, 52') avant que le capitaine André Ménard ne tue le match peu de temps après (4-1, 56' et 60').

Le Top : premier but pour Maheut

Buteur en seconde période, Adam Maheut a signé sa première réalisation chez les professionnels. À 18 ans, l'attaquant caennais et membre de l'équipe de France U20, a intégré l'équipe première en début de saison.

La stat' : 3/4

Ce soir, les Drakkars sont parvenus à convertir trois de leurs quatre supériorités numériques. Une efficacité inhabituelle sur ces temps forts, mais qui a fait beaucoup de bien.

La fiche

Caen - Neuilly-sur-Marne : 4-1 (1-0, 1-1, 2-0). 1 300 spectateurs.

Caen : Buts : E.Alvarez (12'10, ass. G.Cerkovnik, supériorité numérique), A.Maheut (22'10, ass. A.Palis et J.Prosvic), F.Chamberland (51'05, ass. A.Menard et J.Marttinen, double supériorité numérique), A.Menard (55'34, ass. F.Chamberland et J.Janil, double supériorité numérique). Pénalités : 10'. Entraineur : Luc Chauvel.

Neuilly-sur-Marne : Buts : C.Popoff (24'56, ass. F.Beauchemin-Brassard et B.Valier, supériorité numérique). Pénalités : 42'. Entraineur : Francois Dusseau.

Prochain rendez-vous

Ce n'est pas encore les vacances pour les Drakkars, qui iront d'abord en découdre à Marseille ce mardi 21 décembre à 20 h pour clôturer la phase aller.