Basket (LF2). Mondeville gagne à La Glacerie lors du derby et maintient le cap

Un derby pour finir la phase aller. Tel était le programme des Tangos et des Lionnes ce samedi 18 décembre, et qui ont connu des destins croisés la semaine dernière (première victoire de la saison pour La Glacerie, et deuxième défaite pour l'USOM). Toujours accroché, ce derby a tout de même tourné en faveur des leaders, qui ont dû s'employer jusqu'à la fin pour s'assurer cette victoire (59-63).

Le match

Les locales ont démarré pied au plancher la rencontre avec Bothier face à des Lionnes pas encore lancées (8-2, 4'). Mais l'USOM a fait preuve de beaucoup plus d'efficacité au tir pour repasser devant (17-21, 10'). Anaëlle Dutat a ensuite fait une entrée en jeu qui a permis aux visiteuses de faire le break (24-35, 17'). Enjolvy a permis à l'USLG de limiter l'écart à la pause (28-37, 20').

A la reprise, Whitney Miguel a permis aux locales de rester dans le match, alors que les défenses ont commencé à être plus tranchantes (36-46, 27'). Avant qu'Enjolvy ne rapproche les Glacériennes (49-51, 32'). Sarah Ousfar et la défense visiteuse se sont ensuite redonnés de l'air (49-58, 35'). Mais Sidibé et Mendy ont ramené les Tangos à 1 point à moins d'une minute de la fin (59-60, 40'). Finalement, dans les derniers instants, les lancers francs des Lionnes leur ont permis d'arracher la victoire (59-63, 40').

La stat' : 1

Sur les quatre joueuses du banc glacérien entrées en jeu, seule une seule a marqué des points lors de ce derby. Insuffisant pour faire chuter les leaders Mondevillaises.

La fiche

La Glacerie - Mondeville : 59-63 (17-21, 11-16, 16-14, 15-12). 600 spectateurs.

La Glacerie : Départ : Mendy 9, Enjolvy 11, Carlier 4, Bothier 10, Miguel 17. Banc : Coquemont, Diop, Benedetti, Sidibe 8. Non entrée en jeu : Westbeld. Entraineur : Yoann Cabioc'h.

Mondeville : Départ : Basque 12, Ousfar 13, Bouzenna 8, Bussiere, Dinga Mbomi 8. Banc : Gueye 2, Dutat 4, Lanfant, Gomis 16. Non entrée en jeu : Sylla. Entraineur : Romain L'Hermitte.

Prochain rendez-vous

Place aux vacances pour les deux équipes, qui retrouveront les parquets par une réception le samedi 8 janvier à 20 h. Les Glacériennes accueilleront Montbrison, alors que Mondeville recevra Nantes-Rezé.