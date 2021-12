Covid-19. Pass vaccinal, Nouvel an... Les mesures annoncées par Jean Castex

"Moins on est nombreux, moins on prend de risques" : c'est ce qu'a rappelé Jean Castex, vendredi 17 décembre, à l'approche des fêtes de Noël. Le premier ministre s'en est tenu à des recommandations, à l'issue d'un nouveau conseil de défense sanitaire.

- Se faire tester avant les fêtes

Jean Castex invite chacun "vacciné ou non, à se tester avant les fêtes de famille". Il incite notamment à utiliser les autotests vendus en pharmacie.

- Pas de feux d'artifice le 31

Pour la nuit du 31 décembre, les préfets interdiront les regroupements sauvages et la consommation d'alcool sur la voie publique. Certains, comme en Seine-Maritime ou dans l'Eure, avaient déjà pris ces mesures avant la prise de parole du Premier ministre. Ce dernier a annoncé que les municipalités seraient invitées à renoncer aux grands rassemblements type feu d'artifice ou concerts du nouvel an. Il incite aussi à "trouver d'autres modalités" que les traditionnels pots pour la présentation des vœux.

- Le rappel dès 4 mois

Face à la croissance du variant Omicron, l'accès à la dose de rappel du vaccin contre le Covid sera facilité. "Dès le 3 janvier, ce rappel sera possible dès que l'on aura passé le délai de 4 mois et non plus de 5 mois, pour faire son rappel". Une anticipation recommandée par les autorités scientifiques françaises et européennes.

- Un pass vaccinal dès janvier

La vie des personnes non vaccinées va encore se compliquer. "Nous avons décidé avec le Président de la République qu'un projet de loi sera soumis au Parlement début janvier, notamment pour transformer le pass sanitaire en pass vaccinal et durcir les conditions de contrôles et de sanction contre les faux pass" indique Jean Castex. En clair, un simple test négatif ne suffira plus, désormais, à accéder aux restaurants, lieux de loisirs, salles de sport, etc.

- Un coup de pouce pour les soignants

Les agents hospitaliers, très éprouvés depuis le début de la crise du Covid-19 il y a bientôt deux ans, bénéficieront d'une rémunération doublée des heures supplémentaires, à compter de lundi 20 décembre.