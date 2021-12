Musique. Une Heure Avec Angèle avant son passage à Caen et Rouen en 2022

Après le succès de Brol, son premier album certifié disque de diamant, Angèle dévoile actuellement son nouvel opus, Nonante-Cinq. Nonante-cinq, comme son année de naissance, nonante-cinq, comme sa Belgique natale, où la chanteuse vit encore. Nonante-Cinq est un album travaillé et arrangé pour la scène, pour le plaisir de retrouver son public. Un travail différent du premier opus Brol : Angèle emmagasine de l'expérience et ça se sent.

La Belge ne se fixe pas de limite et n'a pas de tabou. Cela lui permet notamment d'aborder des thématiques parfois sombres comme, les violences masculines ou encore les ruptures amoureuses. Difficile également de passer à côté de l'épisode confinement que le monde a traversé. Mais puisque la jeunesse a de la ressource, Nonante-Cinq parle également de pensées positives, de besoin de liberté et de fête.

Sur ce deuxième album, Angèle accueille Damso pour le titre Démons, clip en partie tourné à Rouen, à la Foire Saint-Romain. La fête foraine est d'ailleurs l'objet principal de l'artwork de Nonante-Cinq, puisqu'on voit la chanteuse dans un wagon de montagnes russes. Des montagnes russes qui représentent les méandres de la vie, les hauts et bas qu'Angèle a traversés depuis la sortie de son premier album.

Le retour sur scène d'Angèle se fera en 2022. Elle sera au Zénith de Caen et au Zénith de Rouen les 18 et 19 octobre 2022. Un retour qu'elle attend avec impatience, tout comme son public.