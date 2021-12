Caen. La tendance du moment : des cadeaux pour chiens et chats

Parents, enfants, compagnons, cousins... Tout le monde va avoir un cadeau de Noël sous le sapin, et même les animaux de compagnies ! En effet, chiens et chats ont le droit à leurs petits présents à la période des fêtes. "C'est une demande de plus en plus importante", confie Marjolaine Masot, gérante, à Caen, de la boutique Chic'os, spécialisée dans la vente de nourriture et accessoires pour nos amis à quatre pattes. La gérante de l'établissement a constaté que son activité avait évolué au fil des années, tout comme la demande : "Par exemple, on a de plus en plus de personnes qui viennent pour acheter quelque chose pour faire un cadeau à un animal alors qu'ils n'en ont pas. Ils achètent pour le chien de leur grand-mère ou le chat d'un ami", sourit-elle.

De nombreux accessoires sont disponibles pour les fêtes. Ce qui marche bien ? "Il y a d'abord les jouets. Certains sont en forme de bretzel. Puis viennent les friandises, les vêtements, accessoires comme les serre-tête, les bonnets de Noël ou des barrettes avec des petits bois de rennes." Comme pour les humains, il y en a pour tous les goûts !