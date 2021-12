Caen. Louez une tenue pour votre réveillon de Noël

Noël est toujours l'occasion de mettre les petits plats dans les grands. "C'est une période lors de laquelle on a envie de mettre des paillettes dans les yeux, de porter des tenues que l'on n'a pas l'habitude de mettre", explique Nadège Hubert, propriétaire du concept store Les Jalouses à Caen. Depuis une semaine, la commerçante a reçu plus d'une quinzaine de demandes de location de tenues pour les fêtes de Noël. "L'élection Miss France a donné envie aux femmes de se faire plaisir et de mettre des tenues différentes", poursuit-elle. Robe en dentelle, décolleté dans le dos ou à paillettes, chez les Jalouses il y en a pour tous les goûts. "Il faut compter une quarantaine d'euros pour louer une tenue trois jours, pressing inclus", détaille cette passionnée de mode. Pour se rendre dans son showroom, il est préférable de réserver un créneau de façon à essayer en toute tranquillité. "Je souhaite que les clientes se sentent comme à la maison. Parfois les essayages peuvent prendre près de deux heures", conclut-elle.

