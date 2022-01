[Portrait] Le Havre. Estelle Mendy, sa différence fait sa force

C'était il y a dix ans, avenue Coty, au Havre. La photographe Laura Sagnier interpelle Estelle Mendy dans la rue pour lui proposer de faire des shootings photos. "J'ai été un peu surprise, mais je sais que ma particularité interpelle", se souvient la jeune femme âgée de 28 ans. À l'aube de son adolescence, cette Havraise a en effet développé un vitiligo, une dépigmentation de la peau soudaine, liée à un manque de mélanine. Elle peut être héréditaire ou due à un choc émotionnel.

Une dépigmentation de la peau

"Cela a commencé au niveau de la bouche, à l'âge de 11 ans. Au départ, on a pensé à une bactérie", relate Estelle Mendy, qui a depuis développé des tâches autour des yeux, sur les mains, les coudes. Quand le diagnostic tombe, l'adolescente et sa famille sont livrées à elles-mêmes. "Je n'ai eu aucun suivi psychologique. Je ne savais plus trop quelle était mon identité. Je suis noire, mais je commençais à devenir blanche ! Je me disais : 'est-ce que je suis vraiment Estelle ?'." Poser devant l'objectif lui a permis peu à peu de prendre confiance en elle. "Au départ, je n'étais pas du tout à l'aise, je n'avais jamais fait de photos auparavant. Et puis, je me suis laissée prendre au jeu", poursuit la jeune femme, devenue modèle-photo, en parallèle de son métier de chargée d'appel dans une entreprise de chauffage. Elle collabore notamment avec la maquilleuse professionnelle Valentine Hauchecorne depuis quatre ans. "Cela nous permet de mettre en valeur son savoir-faire sur son compte Instagram, de développer le mien aussi."

Estelle Mendy est aujourd'hui suivie par un peu plus de 2 000 internautes quotidiennement sur ce réseau social de partage de photos. Est-elle une influenceuse ? "C'est comme cela que les gens me définissent en tout cas. Quand je découvre quelque chose, j'aime le partager avec mes abonnés, qui sont toujours très bienveillants", se réjouit la Havraise. "La photo m'a aidée à m'accepter telle que je suis, et c'est ce message que j'essaie de faire passer. Malgré une particularité, une maladie quelconque, on peut y arriver, réaliser des projets et des rêves." Au mois de novembre, Estelle Mendy était l'invitée du Mag de la Santé, sur France 5. Un véritable coup de projecteur sur le vitiligo. "J'ai reçu beaucoup de témoignages, notamment celui de deux mamans dont les adolescentes sont aussi atteintes. Nous avons échangé sur Instagram, elles m'ont remerciée. Je me dis que ma mission est réussie."

Estelle Mendy est atteinte d'un vitiligo depuis l'âge de 11 ans. Elle en a fait aujourd'hui une force, en devenant modèle pour des shootings photos. - Bymahy

Au Havre, Estelle Mendy n'est pas la seule à vivre avec le vitiligo. Le maire et ancien Premier ministre, Édouard Philippe, est atteint du même phénomène, âprement commenté depuis que sa barbe a blanchi après son entrée à Matignon. "J'ai appris ça dans l'émission Sept à Huit, cela a été un choc pour toute la famille !, sourit Estelle Mendy. Le fait qu'il en parle, c'est très fort." La jeune femme envisage d'écrire à l'homme politique. "J'aimerais lui proposer d'organiser une rencontre pour informer tous les Havrais et Havraises et parler de la confiance en soi." D'ici là, Estelle Mendy continue de jongler entre son métier, sa vie de famille et sa passion. Elle a récemment posé à Barcelone, en Espagne, pour la marque Lefties, cousine de Zara, avec à la clé une parution dans le magazine Vogue, la bible de la mode.