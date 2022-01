Flers. Vingt ans de reggae pour Danakil,en concert au Forum

Voilà vingt ans que Danakil distille son reggae. Le groupe a mis le confinement lié à la Covid-19 à profit pour, cinq longues années après le précédent, sortir en septembre dernier son onzième album Rien ne se tait, avec un featuring d'Akhenaton. Un socle basse-batterie puissant, une section cuivre brûlante, un magistral ensemble claviers-guitare-percussions, et les voix de Balik et Natty Jean. Pouvoir du rêve, familles, métissage et réflexions politiques ont inspiré les treize nouvelles chansons, avec la volonté de réveiller la conscience citoyenne mais aussi de réenchanter le monde avec la musique. Avec aussi le titre Ensemble, qui est un récit hommage à la trajectoire de Danakil, durant les vingt années d'existence du groupe.

Danakil sera au Forum de Flers le samedi 29 janvier à 20 heures. Première partie avec le hip-hop tropical d'Almä Mango.

Pratique. Tarif 20 €, réduit 13 € avec le pass+Flers Agglo. Billetterie : flers-agglo.fr, office de tourisme de Flers ou médiathèques de Flers et de la Ferté-Macé.