Cherbourg-en-Cotentin. Quels jeux de société offrir à Noël ?

Les confinements successifs ont permis aux Français de découvrir ou redécouvrir les jeux de société. Quelles sont les tendances cette année, à offrir sous le sapin ? Réponses de deux passionnés à Cherbourg : Nicolas Doguet, vendeur au Jeu Facétieux, et Karine Chevalier, à la tête du magasin Jeux m'amuse. Parmi les nouveautés, des jeux familiaux, et rapides à comprendre :

Canvas se joue de 1 à 5 joueurs, et peut s'accrocher au mur.

Canvas : "C'est un jeu poétique, où on doit réaliser des tableaux avec des cartes transparentes qu'on va glisser sur des fonds. L'objectif est de marquer des points quand le tableau est totalement réalisé", détaille Nicolas Doguet. Sa particularité ? Il peut s'accrocher au mur !

Parmi les nouveautés de ces derniers mois : le 7 Wonders Architects, pour ceux qui veulent gagner en facilité par rapport aux modèles précédents.

7 Wonders Architects : "Seven Wonders est un des jeux les plus primés au monde. Dans Architects, il faut construire sa Merveille de l'Antiquité le plus rapidement possible. Et le matériel est de toute beauté !", poursuit le passionné.

Karine Chevalier, à la tête de Jeux m'amuse, présente le jeu Stella, très tendance en ce moment, et le Code Names, pour une soirée de réveillon animée !

De son côté, Karine Chevalier conseille immédiatement le jeu Stella : "Ça marche très très bien. Il se passe dans l'univers de Dixit, les images sont magnifiques. On peut y jouer nombreux, dès 8-9 ans. On doit aller chercher des étoiles pour marquer des points, et on a des mots indices qu'on doit relier aux images pour trouver l'image mystère. C'est très chouette !"

Les jeux d'énigmes et d'escape game ont aussi le vent en poupe. Par exemple : "Unlock ! Game Adventures qui croise trois scénarii : Mysterium, les Aventuriers du Rail et Pandemic", poursuit celle dont les trois mois qui précèdent Noël représentent 30 à 40 % du chiffre d'affaires annuel.

Le mieux, en cas de doute, "c'est de nous demander, et on répondra le mieux à vos envies", conclut Nicolas Doguet, tout sourire.